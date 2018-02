Ancora bottiglie di vetro gettate dalle Mura

Parabrezza in frantumi, allarme vandali Ennesimo atto vandalico con due bottiglie di vetro gettate dalle Mura. Una di queste è finita sul parabrezza dell’auto di un bergamasco. E se ci fosse stata una persona invece di una macchina?

«Sono state scagliate due bottiglie di birra e non sono caduti per caso: sono stati scagliati con forza, non è stata certo una distrazione». Lo racconta Paola Fachinetti, residente proprio sotto le Mura, sotto lo spalto di San Michele, dove alle 12,35, s’è verificato l’episodio.

Una delle bottiglie s’è frantumata sull’asfalto, l’altra ha centrato in pieno il parabrezza dell’auto del marito, danneggiandolo profondamente. Ci fosse stata una persona, anziché una macchina, le conseguenze sarebbero state ben più gravi. Un atto vandalico che non è assolutamente il primo: diversi casi si sono verificati negli anni scorsi con il Comune consapevole del problema.

Avete segnalazioni di atti vandalici simili? Segnalateceli via mail a redazioneweb@eco.bg.it

