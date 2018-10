Ancora giornate con il bel tempo

Temperature anomale fino al weekend Il vortice ciclonico scivola ulteriormente verso il Nord-Africa, ma le correnti meridionali ad esso associate continueranno ad influenzare il tempo su parte dell’Italia, seppur senza particolare convinzione.

Sono previste molte nubi praticamente ovunque, con precipitazioni sparse più probabili - al mattino - sulla bassa Val Padana e pianure del Nordest. Nel weekend il tempo si conferma bello con l’anomalia di temperature sopra la media.

Il clima è decisamente mite per il periodo, con temperature sopra la media sia nelle minime sia nelle massime. Le correnti miti meridionali manterranno questo scenario per diversi giorni, tendenzialmente fino a sabato. Con il ritorno del sole su gran parte delle nostre regioni assisteremo giovedì ad un nuovo rialzo termico con valori massimi che torneranno sulla soglia dei 25-26°, uno scarto positivo rispetto alle medie dell’ordine dei 5-7° in più.

Un aumento che interesserà soprattutto la Val Padana dove si potranno raggiungere massime fino a 24°, altrove le variazioni saranno minori. Previsti fino a 27° di Massima a Firenze, 26° a Roma , 24° a Milano, Napoli e Palermo. Lo scarto termico rispetto alla media sarà di oltre 5° in più sulla Val padana e le interne della Toscana.

