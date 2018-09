Ancora giornate dal sapore estivo

Ma da domenica calo delle temperature Le previsioni del Centro Meteo Lombardo che segnalano ancora afa almeno fino a domenica. E poi? Le temperature inizieranno a scendere.

Nel corso dei prossimi giorni tempo generalmente stabile sulla nostra regione per la presenza di un’ampia area di alta pressione sull’Europa meridionale che porterà ancora temperature ben oltre le medie del periodo e clima ancora un po’ afoso. A partire dal fine settimana parziale cambiamento delle condizioni atmosferiche per l’arrivo di aria più fresca da nord-est che porterà un generale calo termico, ma sempre in un contesto sfavorevole a precipitazioni.

Giovedì 20 settembre è quindi previsto bel tempo ovunque salvo qualche annuvolamento pomeridiano su Alpi e Prealpi, e qualche banco di nebbia tra notte e primo mattino sulla bassa pianura. Il bel tempo proseguirà anche per tutto il weekend.

