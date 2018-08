Ancora liti e schiamazzi nella notte

Sigilli al bar, è la seconda volta 10 mesi I carabinieri, dopo ripetuti controlli, hanno messo i sigilli al locale. 20 giorni di stop. Lo stesso locale era già stato chiuso a ottobre.

Nel pomeriggio di martedì 14 agosto, i militari della Tenenza carabinieri di Seriate hanno notificato ad un bar della zona un provvedimento di chiusura per 20 giorni, emesso dalla Questura di Bergamo, a seguito di una serie di controlli effettuati nelle ultime settimane. Al locale, che era stato già chiuso in precedenza per 15 giorni nell’ottobre dell’anno scorso, è stato contestato nuovamente la violazione dell’Articolo 100 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza. Sono emersi ancora problemi legati all’ordine ed alla sicurezza pubblica con diversi interventi del 118 dall’inizio dell’anno e con le Forze dell’Ordine che hanno dovuto recarsi al locale per schiamazzi e liti tra gli avventori, alcuni dei quali con precedenti ed in stato evidente di ubriachezza.

