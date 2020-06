Ancora maltempo sulla Bergamasca

Pausa venerdì, poi ancora pioggia Il canale di bassa pressione che ha consentito l’arrivo delle fresche correnti nord atlantiche sul bacino centrale del Mediterraneo cambierà leggermente posizione nell’arco dei prossimi giorni puntando più a ovest. Una nuova depressione è prevista in formazione nella giornata di venerdì sul Golfo di Biscaglia, poi ne seguirà un’altra a ovest della Spagna nel weekend. Lo spiega 3BMeteo.

«Questa configurazione sarà meno penalizzante per la nostra penisola nell’arco della giornata di venerdì in quanto tenderà a richiamare dalle basse latitudini aria più stabile e calda dal nord Africa, con un temporaneo aumento della pressione. Venerdì quindi sarà la giornata migliore perché avremo sole prevalente sulla Penisola salvo qualche locale addensamento al Nordovest ma foriero di pochi fenomeni» spiegano da 3BMeteo.com. Anche le temperature saranno in aumento con caldo semi estivo o localmente estivo ma senza eccessi, insomma una giornata più tipica del mese di giugno.

«Tra sabato e domenica il vortice francese spingerà una goccia di aria più fresca verso l’Italia che formerà un nucleo depressionario secondario destinato a raggiungere l’area balcanica. Nell’arco di questo transito la penisola sarà coinvolta, anche se non tutta in spiccate condizioni di instabilità». A farne le spese saranno soprattutto le regioni centro settentrionali con rovesci e temporali che si attiveranno in particolare nelle ore centrali della giornata risultando localmente anche intensi.

