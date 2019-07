Ancora maltempo sulla Lombardia In arrivo nubifragi e temporali

Ancora maltempo sulla Lombardia

Un’insolita perturbazione estiva si abbatterà sull’Italia. A partire da oggi, i meteorologi prevedono l’arrivo di nubifragi e forti temporali sulle regioni del Nord ovest. «Si tratterà di una situazione piuttosto anomala per questo periodo dell’anno», spiegano gli esperti, che riferiscono anche della possibilità di caduta neve sulle Alpi. Le temperature potrebbero persino scendere sotto i 20 gradi nell’ovest della Lombardia.

Il fenomeno potrebbe seriamente interessare anche la nostra provincia: nei giorni scorsi la Bergamasca è stato soltanto lambito dal maltempo, ma potrebbe essere stato soltanto l’antipasto di un’estate sempre più folle e instabile.

Al Nord maltempo a tratti forte al mattino di lunedì 15 luglio su Valle d’Aosta, Piemonte centro-settentrionale, Lombardia ed ovest Emilia con piogge e temporali anche di forte intensità e localmente grandinigeni, qualche pioggia su Trentino, Alto Adige ed ovest Veneto, in giornata forti fenomeni in estensione a basso Piemonte e Liguria ma in contemporanea attenuazione da nord fino ad esaurimento in serata salvo qualche pioggia in arrivo sulla Romagna. Al Centro instabile in Toscana con piogge e temporali intermittenti in intensificazione in giornata e in estensione a Lazio ed Umbria, qualche debole fenomeno in sconfinamento al versante adriatico. Instabile anche in Sardegna con rovesci intermittenti. Al Sud avvio di giornata discreto ma già dal pomeriggio peggiora su Sicilia e regioni peninsulari tirreniche con piogge e qualche temporale in estensione alle regioni ioniche e alla Puglia centro-settentrionale. In prevalenza asciutto invece sul Salento. Temperature in generale diminuzione.

