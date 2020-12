Ancora pioggia e neve in Bergamasca

Vigili del fuoco in partenza per l’Emilia Il maltempo continua in tutta Italia e anche sulla Bergamasca continua a piovere e a nevicare. Fortunatamente non ci sono interventi di rilievo sul nostro territorio che hanno richiesto l’azione dei vigili del fuoco. La colonna mobile di Bergamo è però pronta per partire: destinazione probabile l’Emilia dove nel Modenese il fiume Panaro è esondato.

Continua a piovere sulla Bergamasca e torna la neve oltre gli ottocento metri. Già domenica sera a Clusone la neve è tornata, così come la pioggia non abbandona la nostra provincia.Sulle Orobie e la fascia prealpina le precipitazioni sono state più abbondanti rispetto alla città e anche la neve è scesa in abbondanza dai 1.300 metri in su. Forti nevicate a Foppolo, con scatti decisamente suggestivi.

I vigili del fuoco in Bergamasca sono intervenuti fortunatamente solo per due alberi caduti: a Pontida e a Gorno con i pompieri di Zogno, Clusone e Gazzaniga al lavoro. La colonna mobile di Bergamo per le emergenze e alluvioni è pronta invece per partire appena sarà richiesto l’intervento. La squadra è già attiva e la destinazione dell’intervento dovrebbe essere in provincia di Modena dove il fiume Panaro è esondato: nella zona tra Gaggio e Nonantola è stata prevista l’evacuazione degli abitanti.

