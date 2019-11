Ancora pioggia e neve in quota

Continua l’ondata di maltempo Ci risiamo, nuovo impulso perturbato sulla nostra provincia per la presenza di una bassa pressione in transito dal Tirreno verso Nord, che porterà estese precipitazioni per l’intera giornata.

Inizialmente richiamerà aria calda in risalita dal Mar Adriatico e quindi la quota neve salirà rapidamente, specie sui settori orientali orobici (oltre 1.600 mt). Verso il tardo pomeriggio, invece, la rotazione dei venti con provenienza da Nord Est, influirà sulla temperatura, proponendo un drastico e veloce calo termico che determinerà un nuovo abbassamento dello zero termico; a questo punto però, la perturbazione sarà «ai titoli di coda» e quindi le nevicate cesseranno in serata.

Non è finita, perché nella prossima notte le condizioni peggioreranno; in questo caso le precipitazioni assumeranno carattere nevoso verso i mille metri, più in basso nelle valli orobiche poste a Nord.

