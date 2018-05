Ancora rischio temporali fino a giovedì

Ma nel week-end arriva il sole Sulla Bergamasca, ma anche per chi sceglierà di andare via per il weekend del 2 giugno. Ecco le previsioni per i prossimi giorni.

Il Nord e in parte anche il Centro in questi giorni saranno più coinvolti da acquazzoni e temporali, specie nella seconda parte del giorno: da venerdì però l’alta pressione si rafforzerà e giugno inizierà con un clima estivo.

Lo spiega bene 3BMeteo: «L’alta pressione rimarrà ancora piuttosto timida per entrare con decisione sul Mediterraneo e questo consentirà alle infiltrazioni di aria umida di raggiungere parte della nostra Penisola rinnovando condizioni di instabilità almeno fino a giovedì - dice in una nota il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera -. Saranno le regioni settentrionali e quelle del Centro, con particolare riferimento alle aree interne e montuose, più coinvolte dalle precipitazioni».

La Bergamasca sarà coinvolta ancora da un flusso di correnti umide legate ad una bassa pressione tra Francia e Spagna che saranno alla base di condizioni di instabilità. In particolare, fino a giovedì ci sarà la possibilità di rovesci e temporali su Nord Ovest, Alpi, Prealpi, zone interne ed appenniniche del Centro, ma occasionalmente anche su Nordest e coste adriatiche dalla Romagna fino al Molise. Fenomeni a carattere più isolato al Sud dove invece ci sarà una maggiore presenza di sole e tempo più asciutto. Le precipitazioni saranno più probabili nella seconda parte del giorno quando il calore del sole darà un contributo di energia per qualche fenomeno più intenso. Le temperature caleranno di qualche grado al Nord Ovest e qua e là anche al Centro mentre farà un po’ di caldo al Sud e sulle Isole dove il clima sarà anche afoso e più probabili saranno i picchi anche superiori ai 30 gradi.

Ma ci sono buone notizie: nella seconda parte della settimana invece l’alta pressione si rafforzerà sul Mediterraneo; le condizioni di instabilità, seppur presenti, si andranno attenuando e saranno confinate solo su Alpi, Prealpi, pedemontane e in maniera più sporadica sull’Appennino. «L’avvio di Giugno si presenterà tipicamente estivo con le condizioni meteo all’insegna del sole prevalente su gran parte dello Stivale eccetto per qualche locale fenomeno. Le temperature in aumento potranno portarsi sopra le medie stagionali, ma con caldo senza particolari eccessi» concludono da 3bmeteo.

