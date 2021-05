Ancora tempo instabile per il weekend: prevista pioggia anche per la prossima settimana Nel weekend l’Italia sarà divisa a metà tra nuovi acquazzoni e caldo africano. «Nord e parte del Centro ancora nel mirino di qualche rovescio o temporale, mentre al Sud arriveranno venti caldi dal Nord Africa, con picchi di oltre 33-34°C» fa sapere 3bMeteo.

«Il tempo non riuscirà a stabilizzarsi del tutto neppure i prossimi giorni, quantomeno al Nord dove nel fine settimana ritroveremo una spiccata variabilità con rischio per qualche nuova pioggia o temporale» conferma il meteorologo Edoardo Ferrara che prosegue: «Le zone maggiormente coinvolte dalle precipitazioni saranno ancora una volta quelle alpine e il Triveneto, ma occasionalmente anche il Nordovest, specie Lombardia e Liguria di Levante. Questo non significa che pioverà con continuità tutto il giorno, anzi non mancheranno anche dei momenti soleggiati, specie sul Nordovest e domenica. Sabato infatti sarà la giornata più imbronciata e instabile».

Il Sud Italia sarà invece protetto da un lembo dell’anticiclone africano, con maggiore stabilità atmosferica e soprattutto caldo in netta intensificazione. Le temperature saranno infatti in deciso aumento e si porteranno su valori sopra media anche se fosse piena estate. Entro domenica si potranno superare punte di 30°C dapprima sulla Sicilia, ma lunedì anche sul resto del Sud con picchi di oltre 33-35°C sulle zone interne di Sicilia, sul cosentino, ma anche su Lucania e Puglia. «Seguirà uno smorzamento della canicola da martedì, per l’avvicinarsi di una nuova perturbazione che sarà più attiva al Centronord» concludono da 3bmeteo.com.

