Ancora temporali, allerta sulla Lombardia

E Ferragosto? Continuerà l’instabilità Dopo una domenica in compagnia del sole, anche nel corso di questa settimana l’instabilità resterà la protagonista. Non mancheranno ampi spazi soleggiati, ma attenzione ai temporali previsti per l’orario serale.

I temporali saranno una costante per tutta la settimana ma soprattutto nella seconda parte della settimana, quando l’alta pressione sposterà i suoi massimi verso l’Italia meridionale lasciando così esposto il Nord a correnti umide e instabili atlantiche fino al weekend. Già comunque da questo lunedì il Centro meteo regionale ha emanato un’allerta in codice giallo (rischio moderato) sulla Lombardia e in particolare sul Milanese a partire dalla mezzanotte del 6 agosto.

E il Ferragosto? «La saccatura atlantica ben attiva sull’Europa nordoccidentale lentamente si espanderà verso l’Italia, andando gradualmente ad erodere l’alta pressione ancora presente, specie al Centro Nord. Per Ferragosto ci attenderà tempo variabile e localmente instabile al Nord con temporali diffusi su Alpi e Prealpi, più isolati in Val Padana. Al Centro dopo un avvio di giornata soleggiato, nel corso del pomeriggio potranno svilupparsi degli acquazzoni sulle zone interne appenniniche, in locale e fugace estensione verso le coste adriatiche. Al Sud condizioni di stabilità e bel tempo con solo qualche temporale di calore diurno sui rilievi principali. Il tutto in un contesto termico caldo, ma senza eccessi» spiegano da 3BMeteo.

