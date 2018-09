(Foto by Foto Bonacorsi)

Gli Appennini che spuntano dalla nebbia che avvolge la pianura (Foto by Foto Bonacorsi)

Ancora weekend con sole e bel tempo

Freddo in agguato, e torna la foschia Sarà un finesettimana soleggiato quello che vivremo in Bergamasca. Tuttavia entrerà nuovamente aria più fredda dai Balcani, che porterà a un nuovo generale calo delle temperature più sensibile al Nord e lungo i versanti adriatici, dopo la temporanea ripresa di venerdì.

Sarà questo l’ultimo weekend settembrino in vista di un nuovo afflusso più freddo dalla prossima settimana da Nordest e diretto su Balcani e Italia. Attenzione anche alla foschia in montagna: ritorna la nebbia.

La Presolana in piena luce

(Foto by Foto Bonacorsi)

Ecco, nello specifico, le previsioni di sabato e domenica



Sabato

Giornata con il bel tempo che sarà senza dubbio il protagonista sull’Italia, con cieli in gran parte poco nuvolosi. Tuttavia avremo a che fare con una nuova irruzione di aria più fresca, la quale favorirà la formazione e il transito di qualche annuvolamento. Sarà il caso del Nord, dove in giornata non mancheranno nubi di passaggio, tendenti a concentrarsi dalla sera sulle aree più occidentali.



Domenica

Prosegue l’afflusso fresco da Nordest, ma sull’Italia la giornata sarà ben soleggiata al Centrosud peninsulare, Sicilia e Valpadana orientale.

