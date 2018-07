Andate in vacanza? Non ditelo sui Social

I ladri non vanno in ferie. l consigli Porte blindate, grate alle finestre, antifurti supersofisticati. Le strategie antitopi d'appartamento si moltiplicano, la tecnologia si aggiorna nel tentativo di lasciar fuori dalla porta i soliti ignoti, soprattutto nel periodo estivo.

A dare consigli ci sono le associazioni dei consumatori, ma anche le forze dell’ordine. Si aprla di porte blindate ma anche l'installazione di grate per proteggere le finestre degli appartamenti al piano terra e ai piani più bassi. Altro suggerimento per aumentare le difese passive e di sicurezza è quello di installare dispositivi antifurto elettronici, meglio ancora se collegati con i numeri di emergenza di carabinieri (112), polizia (113) o guardia di finanza (117).

Ma non solo: «Non mettete al corrente tutte le persone di vostra conoscenza degli spostamenti che farete: avvisate solo le persone di fiducia e concordate, se possibile, con una di loro che faccia controlli periodici al vostro domicilio. Un aiuto decisivo può arrivare dalla reciproca collaborazione con i vicini di casa: avere qualcuno sempre in grado di tenere d'occhio l'abitazione è già una bella polizza d'assicurazione» si legge sui siti. E ancora: non informare nessuno del tipo di apparecchiature di cui si è dotati o della presenza di casseforti. Sulla cassetta postale e sul citofono scrivere solo il cognome, per evitare di indicare il numero effettivo di residenti. Sulla segreteria telefonica registrare il messaggio sempre al plurale: la forma più adeguata non è «siamo assenti» ma «in questo momento non possiamo rispondere».

I primi posti esaminati dai ladri - ricordano le forze dell’ordine - sono gli armadi, i cassetti, i vestiti, l'interno dei vasi, i quadri, i letti e i tappeti. Se si dispone di oggetti, mobili o suppellettili di valore è il caso di fotografarli e compilare una scheda con i dati utili in caso di furto. Da conservare anche le fotocopie dei documenti di identità e gli originali di rogiti, contratti, ricevute fiscali.

E poi ancora: fate ritirare la posta per evitare che si accumuli e sia un segnale evidente di non essere in casa. Attenzione anche ai Social: sono un modo per raccontare ai possibili ladri che siete lontani dalla vostra abitazione...

