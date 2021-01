Anti-Covid: eseguite quasi 2 milioni di dosi

Vaccini, le tappe per gli over 80 La Lombardia dovrebbe partire con le vaccinazioni degli over 80 intorno a fine marzo. Lunedì 1 febbraio prime somministrazioni nel Lazio.

Tocca quota 1.934.633 il numero delle vaccinazioni somministrate in Italia, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, e aggiornati alle 14.01 di oggi, 31 gennaio 2021. Vaccino inoculato a 1.212.977 donne e 721.656 uomini. Il maggiore numero dei destinatari è rappresentato da operatori sanitari e sociosanitari (1.378.130), seguito da personale non sanitario (357.502), ospiti delle strutture sanitarie (184.275) e over 80 (14.726).

Le regioni con la percentuale maggiore di somministrazioni rispetto alla dotazione sono Campania (96,5%), Umbria (90,9%) e Marche (90,8%), quella con la minore percentuale è la Liguria (66,7%). Oggi sono anche arrivate le 66 mila dosi del vaccino Moderna, che da domani saranno disponibili presso le regioni

Tra tagli e ritardi nella consegna delle dosi, la seconda fase del piano vaccinale italiano, quella cioè che prevede la somministrazione del vaccino agli over 80 ne ha già subito le conseguenze con alcuni slittamenti dei tempi. La prima regione a partire sarà il Lazio, domani, lunedì 1 febbraio, cui seguiranno Veneto (15 febbraio) e Liguria (12 -15 febbraio). La Lombardia partirà a fine marzo (25-26 marzo), mentre il Trentino ha già iniziato da giorni.

Le Regioni si stanno muovendo per organizzarsi con in testa i grandi numeri: non solo per chi somministrerà le dosi, dai sanitari (oltre 15mila tra medici e infermieri) che hanno risposto al bando ai medici di famiglia, fino ai volontari, ma anche sulle strutture aggiuntive che dovranno affiancare le Primule sparse per le città. Le Regioni dunque cercano spazi, anche strategici oltre che capienti. Nel Lazio, a Fiumicino, sorgerà il più grande hub vaccinale per la fase di massa: sarà allestito nel parcheggio lunga sosta dell’aeroporto ed è tarato con postazioni sulle 12 piste in cui si potranno somministrare fino a 2000 vaccini al giorno.

In Lombardia, mentre si attende l’ok di Guido Bertolaso per occuparsi della parte organizzativa della vaccinazione intensiva, sono stati intanto individuati dall’Ats di Varese tre centri. Uno sarà al Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa (Varese), uno all’interno della prestigiosa Villa Erba a Cernobbio (Como) e uno a Lario Fiere Erba (Como).

Domani si terrà un nuovo incontro tra governo e Regioni per fare il punto sul piano vaccini dopo l’approvazione dell’Aifa al nuovo siero di AstraZeneca più adatto agli under 55. Il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, e quello della Salute, Roberto Speranza, incontreranno i governatori insieme con il commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri.

