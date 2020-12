Antinfluenzale, in arrivo 270 mila dosi

E per i bambini c’è lo spray in Fiera

Continua la campagna di Aria, la Centrale acquisti di Regione Lombardia, per l’acquisto dei vaccini antinfluenzali per le cosiddette categorie «fragili» (over 65 anni, malati cronici, bambini sotto i 6 anni).