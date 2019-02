Anziana travolta da un ciclista a Bergamo

L’appello: «Aiutateci a rintracciarlo» Una tranquilla passeggiata sulla greenway del Morla insieme alla figlia si è trasformata in un incubo per un’anziana di 78 anni.

Colpa di un ciclista che nel pomeriggio di venerdì 22 febbraio intorno alle 16 l’ha travolta sulla greenway del Morla all’altezza dell’uscita di via Baioni. La donna si trovava con la figlia e il cane regolarmente al guinzaglio. Il ciclista l’ha travolta facendola cadere e ha trascinato il cane per qualche metro prima di andarsene senza prestare soccorso, anzi insultando le due donne in evidente difficoltà. Sul posto è giunta un’ambulanza che ha portato la 78enne alle Gavazzeni: non è in gravi condizioni, ma ha rimediato ferite alla testa, alla schiena e agli arti inferiori. «Vogliamo rivolgere un appello a chiunque abbia qualche informazione utile per rintracciare l’uomo – spiega la figlia -. Si tratta di un ciclista di mezza età con un caschetto, il completo da ciclista scuso e gli occhiali da vista. Se qualcuno avesse qualche notizia può contattare la Polizia locale».

