Aperta la cascata della Val Fondra

Lo spettacolo inedito in un video In questi giorni, per via di alcuni lavori di manutenzione della centrale idroelettrica a valle, è stata aperta la cascata della Val Fondra.

Da alcuni giorni la maxi cascata della Val Fondra dà spettacolo. Per consentire i lavori alla centrale idroelettrica di Bordogna, l’acqua che arriva dai bacini dell’alta valle, ramo di Carona, viene lasciata «sfogare» per finire nel Brembo. Lo spettacolo inedito, racchiuso in questo video realizzato da Maurizio Mutti, ne rivela tutta la bellezza.

Il dislivello è altissimo: si parte dai 1.100 metri di Baresi di Roncobello per arrivare ai circa 600 metri del Brembo: 500 metri come quelle di Stroppia (Cuneo), le più alte d’Italia (quelle del Serio misurano 315 metri). Il salto nel vuoto più alto dell’acqua, quello iniziale, supera i centri metri, misurato con l’ausilio di un drone. Poi altri salti minori, fino ad arrivare al letto del Brembo, praticamente a lato della strada provinciale.

