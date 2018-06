#apriteiporti, manifestazione a Bergamo

Presidio di fronte a Palafrizzoni La sinistra bergamasca scende in piazza per manifestare contro la decisione del governo di chiudere i porti alla nave Aquarius che stava trasportando migranti salvati nel Mediterraneo.

Venerdì 15 giugno alle 18.30 è previsto un presidio in piazza Matteotti, di fronte al municipio di Bergamo, nel segno dell’hashtag #apriteiporti. All’evento hanno aderito Arci Bergamo, Barrio Campagnola, Bergamo Migrante Antirazzista, Bergamo Pride, Cibo di ogni colore, Liberi e uguali - Bergamo, MAITE - Bergamo Alta Social Club, Non una di meno Bergamo, Bergamo Possibile - comitato “Stefano Rodotà”, Potere al Popolo - Bergamo, Radicali Bergamo, Rete della Pace di Bergamo

«I porti italiani devono restare aperti per le navi delle ONG che portano in salvo i migranti provenienti dalla Libia su imbarcazioni fatiscenti. Ogni strategia e scelta politica non può prescindere da una basilare istanza di umanità, fratellanza e solidarietà fra persone di culture, religioni e provenienze differenti – si legge nell’annuncio della manifestazione -.

Il Ministro degli Interni Matteo Salvini e il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli hanno rifiutato l’attracco ai porti italiani della nave Aquarius. A bordo della nave vi erano 629 persone partite dalla Libia, tra cui 123 minori non accompagnati, 11 bambini, 7 donne incinte e 15 migranti con ustioni chimiche e sindrome di annegamento.

Queste persone sono state costrette per giorni a navigare senza una meta tra l’Italia e Malta, nonostante le scorte di cibo stessero per terminare e nonostante molte persone fossero in gravi condizioni di salute. Ora la situazione pare si stia risolvendo grazie all’intervento del Governo spagnolo. Tuttavia l’episodio rappresenta un pericoloso precedente che potrebbe ripetersi in futuro, visto il prevedibile aumentare dei barconi nel Mediterraneo con la bella stagione. Per questo dobbiamo essere in tanti venerdì 15 giugno alle 18.30 in P.zza Matteotti a Bergamo per ribadire il nostro #apriteiporti».

