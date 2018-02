Arcene, si allontana sei volte da casa

41enne dai domiciliari finisce in carcere I carabinieri hanno segnalato che l’uomo aveva violato per ben sei volte le prescrizioni e il giudice ha aggravato la pena per l’italiano che è accusato di furto aggravato.

I carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno arrestato e portato in carcere a Bergamo due italiani residenti ad Arcene e a Romano di Lombardia, per aver violato le prescrizioni del regime di arresti domiciliari con permesso ad assentarsi, in attesa di giudizio definitivo.

Ad Arcene , i militari della Stazione di Verdello, hanno notificato un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dalla Corte d’Appello di Milano a carico di un 41enne italiano, in regime di detenzione domiciliare per i suoi precedenti per reati contro il patrimonio (furto aggravato). Per ben 6 volte l’uomo si è allontanato dal proprio domicilio senza alcun titolo autorizzativo. Ora il 41enne si trova presso la Casa Circondariale di Bergamo.

A Romano di Lombardia, i militari hanno notificato un provvedimento di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Brescia ad un agricoltore 48enne del posto, ristretto in regime di arresti domiciliari per i suoi precedenti per atti persecutori. Anche in questo caso l’inosservanza delle prescrizione impostegli dalla Magistratura ha determinato la revoca dei domiciliari e l’applicazione del carcere, dove il 48enne è stato accompagnato.

