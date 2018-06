Ardesio, prima il botto poi le fiamme

Paura per una mamma e un bimbo Uno scoppio e poi le fiamme in un appartamento di Ardesio, fortunatamente nessuno si è ferito, la mamma e il bimbo che erano all’interno dell’edificio si sono accorti e hanno dato l’allarme.

Incendio in Val Seriana in un’abitazione ad Ardesio. Le fiamme si sono alzate nel pomeriggio da un edificio di via Locatelli. Non ci sono feriti ma sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco di Clusone, i carabinieri di Fiorano al Serio, e la Croce Blu di Gromo. Il bambino che era all’interno dell’abitazione con la mamma ha riferito di aver sentito un botto e poi di aver visto le fiamme e il fumo dal piano terra. Probabilmente lo scoppio si è verificato nel locale caldaia e lavanderia che ora è inagibile.

