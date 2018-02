Armi clandestine in un sottoscala

Arrestato pregiudicato in centro città Arrestato un 37enne trovato in possesso di armi clandestine e del relativo munizionamento. L’operazione in centro a Bergamo: l’uomo aveva nascosto le pistole all’interno del vano sottoscala dell’appartamento dove abitava.

Nei prossimi giorni sarà sottoposto ad interrogatorio di convalida davanti al gip del Tribunale di Bergamo il 37enne rumeno, con alle spalle già altri precedenti, arrestato dagli investigatori della Compagnia Carabinieri di Treviglio durante un blitz anticrimine eseguito nella giornata di lunedì 26 febbrao in centro a Bergamo.

L’uomo è stato trovato in possesso di due pistole semiautomatiche con relativo munizionamento. Le armi rinvenute e sequestrate, una «Walther» calibro 7,65 ed una Remington Rand Syracuse calibro 45, erano nascoste dietro il motore di un climatizzatore all’interno di una intercapedine ricavata in un muro, il tutto all’interno del vano sottoscala dell’appartamento occupato dall’uomo insieme a due sue connazionali, proprio in pieno centro a Bergamo.

Alcune decine, inoltre, le munizioni sequestrate dai carabinieri. Il ritrovamento di armi da fuoco, la cui provenienza è allo stato tuttora sconosciuta, non trattandosi difatti di armi catalogate, «rappresenta sicuramente un elemento preoccupante - spiegano i carabinieri -. Sono infatti in corso mirati accertamenti per capire se tali pistole siano state utilizzate in precedenza per eventuali azioni criminali. Per tale ragione, le stesse verranno debitamente inviate alla Sezione Balistica del Ris di Parma per gli approfondimenti tecnico-balistici del caso».

Dopo l’arresto, il 37enne rumeno è stato trasferito in carcere a Bergamo. Sul possesso illegale delle armi da fuoco, lo straniero si è trincerato nel silenzio con i Carabinieri. Le contestazioni penali a suo carico sono ricettazione e detenzione illegale di armi comuni da sparo clandestine.

