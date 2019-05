Arrestate madre e figlia di Gandino

Maltrattavano due anziani non autosufficienti Con pretesto di essere accuditi, i due anziani erano costretti a vivere nella sporcizia e con 16 gatti, privati di qualsiasi cosa.

Madre e figlia di Gandino arrestate dai carabinieri di Bergamo su ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati di maltrattamenti, circonvenzione di incapace, lesioni nei confronti di due anziani non autosufficienti.

Le vittime erano state convinte a trasferirsi nella loro abitazione con il pretesto di essere accudite, venendo costrette invece a vivere per mesi nella sporcizia e con 16 gatti, ed essere private di soldi, pensioni e costrette a fare testamento a favore delle donne stesse. L’indagine verrà illustrata nel corso di una conferenza stampa in mattinata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA