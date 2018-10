Arrestato sorvegliato per pedofilia

Non ha rispettato l’obbligo di dimora I carabinieri hanno arrestato in provincia di Bergamo un 46enne disoccupato e pregiudicato perché non ha rispettato l’obbligo di dimora.

I militari lo hanno notato durante un servizio di pattugliamento. Il 46enne stava passeggiando lungo la strada violando l’obbligo di dimora nel Comune di residenza, un provvedimento adottato per condotte attinenti alla pedofilia. Accompagnato negli uffici del comando dei carabinieri, è stato tratto in arresto in attesa della direttissima fissata per la mattina di sabato.

