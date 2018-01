28 arresti, aumentano i sequestri di droga

Il 2017 a Bergamo: più controlli sicurezza Giro di vite sullo spaccio di sostanze stupefacenti, arresti, più interventi nelle aree delicate della città e incidenti in calo: sono questi i risultati principali dell’attività 2017 della Polizia locale di Bergamo.

Per quello che riguarda i numeri, il 2017 spicca il risultato relativo agli arresti: nell’anno appena concluso sono stati 28, quasi il doppio di quelli dell’anno precedente (15). Ventiquattro dei 28 arresti sono stati effettuati durante azioni di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Con numeri record di ore di presidio nelle aree più delicate della città: sono state 5.461 le ore di presenza (3.672 nel 2016) nelle vie Bonomelli, Quarenghi, Paglia, Sentierone piazzale Marconi e nei quartieri di Colognola e Villaggio Sposi.

Negli ultimi 10 anni non si è mai registrato un numero così alto di sequestri di sostanze stupefacenti in città da parte degli agenti di via Coghetti: nel 2017 sono stati ben 127, due volte e mezzo quelli del 2016. L’intensificazione delle operazioni anti-spaccio ha portato al sequestro di 1,2 kg di sostanze, in particolar modo di hashish.

Si riduce il numero di interventi anti-accattonaggio: un risultato dovuto anche all’effetto del Decreto Minniti, che ha consentito di avvalersi di provvedimenti come l’allontanamento di individui molesti da determinate aree cittadine. Sono stati 69 i Daspo urbani disposti da via Coghetti, contribuendo a un ridimensionamento del fenomeno dell’accattonaggio molesto.

In crescita i controlli (119) sul rispetto del regolamento sulla ludopatia: due sanzioni sono state comminate per mancata osservanza degli orari stabiliti nella ordinanza del Sindaco e due per violazione alla legge regionale. Sono stati molti inoltre i controlli svolti in sinergia con la Direzione Territoriale del Lavoro: 94 attività controllate, 37 imprese irregolari di cui 12 occupavano lavoratori in nero e 44 lavoratori irregolari. In totale sono state disposte 6 sospensioni di attività e 9 denunce alla Autorità Giudiziaria.

Sono aumentati, sull’onda degli anni precedenti, i controlli alle attività commerciali. I sequestri di merce sono diminuiti nel 2017 (grazie anche all’attività intensa degli anni scorsi), ma comunque si registra il sequestro di 457 capi/oggetti contraffatti (borse, giubbini, scarpe, occhiali), di circa 2 quintali di alimenti mal conservati e di 1.487 confezioni di medicinali venduti irregolarmente.

In discesa il numero di incidenti in città, da 1810 a 1768: di conseguenza si registrano meno feriti (798 rispetto agli 837 del 2016) e meno vittime, 3, un dato vicinissimo a quello del 2012, quando si registrò il minimo storico di 2 incidenti mortali.

Sono stati 10.999 i punti della patente persi nel 2017: all’intensificazione dei controlli sulle strade corrisponde quindi un calo dei punti della patente decurtati dalla Polizia Locale (furono 13mila nel 2016). Sono state 78 le persone fermate per guida in stato di ebbrezza, 236 le patenti ritirate per eccesso di velocità (furono 388 nel 2016). A contribuire alla diminuzione di episodi di guida pericolosa vi sono anche i numeri importanti che vengono dai controlli con Autoscan e Police Control: per quel che riguarda il primo, sono stati controllati ben 196.239 veicoli, comminate 1.000 sanzioni per mancata revisione, 104 per mancanza di assicurazione e 185 per mancato rispetto ordinanze antismog. Con il Police Control (che invece concentra l’attenzione su mezzi pesanti) sono stati invece 150 i veicoli controllati, 158 le violazioni riscontrate dagli agenti per inosservanza delle norme sui tempi di guida, riposi giornalieri e settimanali o per alterazioni del cronotachigrafo. Un lavoro importante soprattutto in ottica di sicurezza sulle strade cittadine e di tutela degli automobilisti.

Salgono, come già dichiarato in precedenza, le violazioni del codice della strada, soprattutto per via dell’attivazione di nuovi varchi elettronici in città. Tra le violazioni accertate dagli agenti (in tutto 90.524), ben 77.565 sono per divieto di sosta. Sono stati ben 28mila gli accertamenti svolti dalla Polizia Locale nell’arco dell’anno, ben 2000 in più rispetto all’anno precedente. Sono gli 6.600 gli interventi in seguito ad esposti ricevuti dai cittadini (questi sono stati 1190 nel 2017) con oltre 29mila telefonate alla centrale operativa.

