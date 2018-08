Arriva l’esodo per le vacanze estive

L’11 agosto viabilità da bollino nero Le indicazioni di Autostrade per l’Italia per evitare code e traffico nel weekend prima di Ferragosto.

Ai bollini rossi per l’allerta caldo a quelli per l’allerta traffico. I giorni più critici di questa estate 2018 sono tutt’altro che finiti: le previsioni del traffico per questo secondo weekend di agosto sono le più temute. Viabilità Italia ricorda infatti che il calendario riferito alle previsioni di traffico indica per l’11 agosto come giornata di partenze da «bollino nero». L’esodo sarà in direzione delle principali località turistiche.

Ecco il calendario completo del traffico di questa estate 2018:

Il traffico sarà più sostenuto il:

10 agosto - «bollino rosso» al venerdì pomeriggio

11 agosto - «bollino nero» al sabato mattina

11 e 12 agosto - «bollino rosso» a partire dal pomeriggio di sabato e per tutta la mattina di domenica

Sono poi «bollino rosso» per quanto riguarda il rientro verso le grandi città la mattina e il pomeriggio di sabato 18 agosto, così come la mattina e il pomeriggio di domenica 19, il pomeriggio di venerdì 24, la mattina e il pomeriggio di sabato 25 e di domenica 26 agosto. A settembre, infine, sono «bollino rosso», sempre per quanto riguarda il rientro verso le grandi città, la mattina e il pomeriggio di sabato 1 e di domenica 2 così come il pomeriggio di domenica 9.

© RIPRODUZIONE RISERVATA