Arte e solidarietà: 25 opere di disabili in mostra

Venticinque opere, realizzate da ragazzi e adulti con disabilità nell’ambito del progetto «Sabato Insieme» della Croce Rossa di Bergamo, sono in esposizione alla residenza per anziani Domitys Quarto Verde. Ieri mattina l’inaugurazione, alla presenza del presidente della Cri Comitato di Bergamo, Maurizio Bonomi, e dell’assessore alle Politiche sociali Marcella Messina. «Sabato Insieme» è un progetto di accoglienza per persone fragili che la Cri di Bergamo porta avanti da 15 anni : «Parliamo di giovani e adulti con diverse disabilità – ha detto Stefania Gelmi, delegata Area Inclusione sociale della Cri –. Organizziamo laboratori creativi, attività ludiche, uscite sul territorio».

Tra le opere esposte, anche «Gli Amici di Sabato Insieme», il quadro vincitore del concorso di pittura «Antonio Fanzaga» organizzato dal sindacato Spi Cgil nell’ambito dei Giochi di LibErtà 2021. «È un bell’esempio d’integrazione tra realtà molto diverse tra loro – ha detto Marcella Messina –, una possibilità d’inclusione per i ragazzi con disabilità e per gli ospiti della residenza, che fa di questa iniziativa una collaborazione interessante, di cui il Comune non può che compiacersi». «Promuoviamo l’arte come arricchimento personale e opportunità di scambio – ha commentato Orietta Coppi, direttrice di Domitys Quarto Verde –. Siamo felici di collaborare con la Cri». L’esposizione allestita fino al 30 aprile, ingresso libero (ore 8-20).