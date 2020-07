Asili, come si ripartirà a settembre?

Mandate qui le vostre domande Sarà dedicata alla ripresa dell’attività nelle scuole per l’infanzia la puntata di venerdì 31 luglio de “L’Eco risponde”, lo sportello dedicato alle domande dei nostri lettori. La trasmissione è in programma per le 21 in contemporanea su Bergamo Tv, sul nostro sito e in diretta Facebook.

In un sondaggio di qualche giorno fa i lettori hanno scelto l’argomento scuole dell’infanzia come uno dei più interessanti in questo momento. Durante la puntata si cercherà di capire quali cambiamenti e quali nuove le regole ci aspettano.

Potete inviare già da ora le vostre domande grazie al nostro portale dedicato.

Quali sono le nuove regole alla ripresa delle attività a settembre? Come cambierà la didattica per i bambini? Qual è la differenza tra un asilo pubblico e uno d’ispirazione cristiana? Raccolte le domande, durante la puntata saranno sottoposte a Giovanni Battista Sertori , presidente dell’Adasm di Bergamo.

Il video-sportello potrà essere rivisto, per chi si registrerà, sul sito de L’Eco di Bergamo.

