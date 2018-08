Assaggio d’autunno nel weekend

Piogge intense e temporali Temperature in calo e forti acquazzoni venerdì 31 e sabato 1° settembre. Da domenica migliora. Le previsioni.

Venerdì 31 agosto

Su area Alpina e Prealpina centro-occidentale e pianure centro-occidentali (medio-alte pianure soprattutto) molte nubi con possibilità di rovesci o temporali. Su Appennino e area orientale della regione nubi con aperture e con basse probabilità di precipitazioni. In giornata su Alpi, Prealpi e Appennino molte nubi con possibili rovesci o temporali. Su pianure qualche apertura anche se non si esclude qualche isolato fenomeni temporalesco. In serata tendenza a nuovo veloce peggioramento con rovesci e temporali in estensione dall’ovest regione all’est regione. Localmente potranno verificarsi fenomeni anche di una certa intensità (forti piogge in poco tempo). Temperature: massime in pianura in calo e comprese tra 24 e 27°C. Minime stazionarie o in lieve calo e comprese tra 14 e 19°C. Venti: in pianura da deboli occidentali a deboli orientali con tendenza a rinforzi. Ulteriori rinforzi nelle aree raggiunte da temporale. In montagna (circa 2000 m): moderati meridionali con rinforzi nelle aree raggiunte da temporale.

Sabato 1 settembre

La notte ancora rovesci o temporali ma in attenuazione a partire dall’area occidentale e concentrati maggiormente sull’area orientale. In giornata, ad ovest, poco nuvoloso mentre sull’area centro-orientale, sia sui monti che sulle pianure, potranno svilupparsi ancora rovesci o temporali. Nel pomeriggio qualche temporale potrebbe formarsi in maniera isolata anche all’ovest. Temperature: massime in pianura in calo e comprese tra 21 e 25°C. Minime in calo e comprese tra 12 e 16°C. Venti: in pianura, sull’ area occidentale, deboli con qualche rinforzo da nord-ovest; su centro est deboli orientali ma con rinforzi nelle aree raggiunte da temporale. In montagna (circa 2000 m): da moderati meridionali a moderati nord-orientali con rinforzi nelle aree raggiunte da temporale.

Domenica 2 settembre

Su Alpi, Prealpi e pianure orientali ancora nubi con il rischio di qualche rovescio. Qualche nube ma basse probabilità di precipitazione su Appennino e pianure centro-occidentali. Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 22 e 25°C. Minime stazionarie e comprese tra 12 e 16°C. Venti: in pianura deboli orientali con qualche rinforzo. In montagna (circa 2000 m): moderati nord-orientali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA