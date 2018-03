Asta benefica delle maglie dell’Atalanta

La consegna con Gollini a Le Due Torri Raccolti quasi 26.000 euro grazie all’iniziativa di RadiciGroup in collaborazione con Atalanta e Bergamo Tv: sosterranno l’Associazione oncologica bergamasca.

Sport e solidarietà: per i tifosi dell’Atalanta appuntamento nella serata del 21 marzo 2018 dalle ore 20 con il 23enne portiere nerazzurro Pierluigi Gollini allo Shopping Center Le Due Torri di Stezzano per la consegna delle ventidue maglie dell’Atalanta e dei due palloni della partita Atalanta-Borussia Dortmund 1-1, gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League disputata il 22 febbraio scorso al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Un’asta benefica voluta da RadiciGroup in collaborazione con Atalanta e Bergamo Tv che, grazie alle offerte pervenute, ha permesso di raccogliere in totale 25.910 euro in favore dell’Associazione oncologica bergamasca: la maglietta più gettonata è stata la numero 10 del capitano Papu Gomez, assegnata alla cifra di 5200 euro. Sarà una serata che prevede la registrazione di una puntata speciale di «TuttoAtalanta» alla quale, oltre a Gollini, saranno presenti anche il consigliere d’amministrazione dell’Atalanta Maurizio Radici, i rappresentanti di Aob Onlus e alcuni dei volti noti della storica trasmissione sportiva del lunedì sera di Bergamo Tv, come il decano degli allenatori bergamaschi Nado Bonaldi e il giornalista Cesare Malnati.

L’evento è ovviamente aperto a tutti, con posti a sedere riservati ai nuovi proprietari di maglie e palloni che riceveranno i loro «premi» direttamente sul palco dalle mani di Gollini. La puntata sarà trasmessa venerdì 23 marzo dalle ore 21 su Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it).

