Atalanta, a mister Gasperini

il premio «Panchina d’oro» L’annuncio nel corso di una cerimonia a Coverciano. «È un grande orgoglio vincere un premio così prestigioso - le parole del tecnico -. Divido questo premio con il mio staff, i giocatori, il presidente Percassi e tutta Bergamo»

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è il vincitore della «Panchina d’oro» per la stagione 2018-2019. L’annuncio è avvenuto nel corso di una cerimonia a Coverciano. «È un grande orgoglio vincere un premio così prestigioso - le parole del tecnico -. Divido questo premio con il mio staff, i giocatori, il presidente Percassi e tutta Bergamo perché se abbiamo fatto una stagione straordinaria come quella dell’anno scorso è merito di tutti. Dedico il premio anche a tutti gli allenatori, perché facciamo un mestiere difficile ma siamo dei privilegiati e quando arrivano premi come questi sono grandi soddisfazioni».

