Atalanta, a Roma festeggia la Befana

Il 2018 inizia nella tana della Lupa Ultimo grande, grandissimo sforzo e poi una settimana di meritate vacanze, prima di riprendere con un tour de force mai visto. L’Atalanta apre il suo 2018 in Campionato alle 18 in casa della Roma, che ritrova sei mesi dopo il successo giallorosso con gol di Kolarov allo stadio di Bergamo.

Mister Gasperini ha sintetizzato nel modo migliore quel match, definendolo l’immagine speculare del girone d’andata dei bergamaschi, belli e convincenti, ma poco abili a raccogliere quanto seminato. La mission del nuovo anno è questa: strappare qualche punto in più, magari anche senza entusiasmare, ma essere più pragmatici. Obiettivo difficile, però, per Papu Gomez e compagni, che quando si trovano di fronte avversari che non lasciano giocare o nel momento in cui abbassano l’attenzione i punti non arrivano e allora ci vorrà ancora un’Atalanta a mille per ripetere i risultati stratosferici del 2017.

Già da Roma, nulla è impossibile e lo hanno dimostrato i nerazzurri in Coppa Italia a Napoli, con il gioco, la voglia di sacrificarsi, la bravura tattica nel bloccare gli spazi di manovra agli avversari e sfruttare a dovere quelli invece lasciati scoperti. Negli ultimi due match si è anche sbloccato il Papu Gomez, galvanizzato soprattutto dal gol in Coppa e pronto a trascinare i suoi ad un’altra storica cavalcata. I giallorossi non hanno chiuso nel migliore dei modi il 2017, ma sulla carta sembrano solo episodi in una stagione che ha regalato le prime posizioni e il passaggio in Champions in un girone di ferro al 1° posto, risultato sorprendente così come quello dei nerazzurri in Europa League.

Nel match dell’Olimpico la Roma non avrà tra le sue file due elementi fondamentali come De Rossi, fuori per un problema muscolare e soprattutto Nainggolan dopo l’imbarazzante video pubblicato sui social nel passaggio di anno, mentre in attacco Di Francesco si trova con il ballottaggio tra Schick ed El Shaarawy. Nello scorso mese i lupacchiotti hanno centrato solo due vittorie con Spal e Cagliari, l’ultima raccolta il 16 dicembre.

In casa Atalanta, invece, la formula del turnover di Coppa Italia potrebbe risultare vincente, con ben 7 giocatori non utilizzati nella sconfitta in casa con il Cagliari dal 1’. Caldara resterà al centro della difesa e Masiello tornerà così dal 1’ al posto di Palomino, tra i migliori contro i partenopei. Il dubbio resta sempre quello, l’utilizzo o meno del trio Ilicic, Petagna, Gomez, mentre la certezza è quella del rientro sugli esterni di Spinazzola e Hateboer, quest’ultimo al posto di un ottimo Castagne in quel di Napoli.

Le probabili formazioni

Roma (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 6 Strootman, 21 Gonalons, 30 Gerson; 8 Perotti, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy. A disp.: 28 Skorupski, 18 Lobont, 25 Bruno Peres, 15 Hector Moreno, 33 Emerson, 5 Juan Jesus, 7 Pellegrini, 48 Antonucci, 21 Gonalons, 17 Under, 14 Schick. All. Di Francesco.

Atalanta (3-4-1-2): 1 Berisha; 3 Toloi, 13 Caldara, 5 Masiello; 33 Hateboer, 4 Cristante, 11 Freuler, 37 Spinazzola; 72 Ilicic; 10 Gomez, 29 Petagna. A disp.: 91 Gollini, 31 Rossi, 6 Palomino, 28 Mancini, 8 Gosens, 20 Vido, 15 De Roon, 88 Schmidt, 7 Orsolini, 21 Castagne, 9 Cornelius, 27 Kurtic, 32 Haas. All. Gasperini.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

