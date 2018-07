Atalanta, a Sarajevo senza paura

Questa gara non si può sbagliare Ma cos’è questa paura di essere eliminati dall’Europa League giovedì a Sarajevo? D’accordo, anche il 2-2 di Reggio Emilia non era previsto, ma sbagliare due partite in rapida successione fa a pugni con la differenza qualitativa delle due squadre.

E non si tiri in ballo il fattore campo che, in ogni caso, in Bosnia merita considerazione. Dalla parte dei nerazzurri ci sono tutte le motivazioni del caso: mister e giocatori sono consapevoli dell’importanza della posta in palio. Non si può perdere (e nemmeno pareggiare con meno di tre gol segnati). Abbandonare l’Europa nelle battute iniziali lascerebbe un atroce amaro in bocca, difficile da metabolizzare con l’avvicinarsi del campionato. Spostando l’argomento sotto l’aspetto delle cifre ricordiamo che sarebbe sufficiente un gol: messaggio da lanciare agli attaccanti, ma al tempo stesso al reparto arretrato. Nonostante ciò dubitiamo parecchio o addirittura scartiamo del tutto l’ipotesi che Gian Piero Gasperini opti per una tattica al risparmio. Non rientra, del resto, nel suo credo calcistico ricco peraltro di risultati eccellenti. All’appello mancherà di nuovo Ilicic, assenza non di poco conto. Auspicabile poi che Zapata, con una settimana in più di allenamenti nelle gambe, riesca a fare quello che gli riesce meglio: segnare. Una cosa pare, comunque, certa: a Sarajevo capitan Gomez e compagni sanno di poter vincere, a patto di disputare sino in fondo un match “da Atalanta”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA