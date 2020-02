Atalanta, appuntamento con la storia

Bergamo si ferma, le «giustificazioni» -Foto Negozi e attività chiuse, giustificazioni ai bambini a scuola, per gli ottavi di Champions la provincia si ferma.

«Il negozio sarà chiuso a causa di forza maggiore, ATALANTA». Messaggi come questi che abbiamo trovato in centro a Bergamo per «giustificare» la chiusura anticipata dell’attività commerciale per poter recarsi a Milano. L’appuntamento è storico per i tifosi dell’Atalanta che affronterà il Valencia, disputando per la prima volta un ottavo di Champions.



(Foto by Facebook Radio Dea)

In molti non hanno voluto perdere l’occasione di essere presenti a una gara che sarà ricordata negli annali della società. Anche alcune attività hanno sacrificato un pomeriggio per poter andare a Milano.

Molte anche le giustificazioni che sono arrivate alle scuole e alle maestre per i ragazzi e i bambini che a centinaia questa sera seguiranno i propri genitori allo stadio.



(Foto by Facebook Radio Dea)



(Foto by Facebook Radio Dea)

Una città che si ferma, dunque in attesa di un appuntamento unico e qualunque sarà il risultato non potrà che essere uno spettacolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA