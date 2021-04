Atalanta, Bologna da battere per dare valore al pareggio con la Roma Custodiamo stretto in saccoccia il pareggio contro i giallorossi e non siamo dalla parte di chi storce il naso per la mancata vittoria all’Olimpico.

Evidentemente la Bergamo atalantina di questi tempi prova amarezza se non si vince. Però non scherziamo, la classifica, in linea con l’obiettivo Champions, parla chiaro: terzo posto a fianco della Juventus a sette turni dalla conclusione del campionato e per di più con una squadra in piena salute sia atletica, sia mentale.A Roma al di là della valanga di occasioni gol fallite, i nerazzurri hanno mostrato per lunghi tratti quello stile di gioco che pochissimi riescono ad emulare e che tutti ci invidiano.

Domenica 25 aprile il calendario ci è favorevole proponendoci una sfida casalinga abbordabile contro un Bologna che è squadra di media-bassa levatura. Ghiotta, dunque, l’opportunità per consolidare la posizione in classifica e magari anche di migliorarla, confidando in qualche mezzo passo falso delle avversarie dirette.

Il Milan affronterà in trasferta la Lazio, la Juve invece, giocherà sul campo della Fiorentina. Visti tutti questi elementi, non ci pare proprio il caso di abbattersi per non essere riusciti a piegare l’undici di Fonseca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA