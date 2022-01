Atalanta, conclusa l’asta benefica: le maglie di Palomino, Koopmeiners e Zapata a 2.500 euro Le 25 casacche nerazzurre in palio, indossate nella partita Atalanta-Roma del 18 dicembre scorso e poi autografate dai rispettivi calciatori, sono state aggiudicate nel corso della trasmissione sportiva TuttoAtalanta andata in onda lunedì 10 gennaio su Bergamo Tv, con gli ultimi rilanci arrivati tramite telefonate in diretta durante tutto l’arco della puntata.

Palomino, Koopmeiners, Zapata: sono queste tre maglie, tutte battute a 2500 euro l’una, a primeggiare nella speciale classifica delle offerte della dodicesima edizione dell’asta benefica del Christmas Match 2021. Le 25 casacche nerazzurre in palio, indossate nella partita Atalanta-Roma del 18 dicembre scorso e poi autografate dai rispettivi calciatori, sono state aggiudicate nel corso della trasmissione sportiva “TuttoAtalanta” andata in onda lunedì 10 gennaio su Bergamo Tv, con gli ultimi rilanci arrivati tramite telefonate in diretta durante tutto l’arco della puntata. Il ricavato dell’iniziativa, organizzata in collaborazione tra Atalanta e Bergamo Tv con il supporto de L’Eco di Bergamo, ha toccato il traguardo record dei 30mila euro e sarà destinato all’associazione “Amici della Pediatria” che dal 1990 agisce presso l’ospedale di Bergamo per migliorare l’assistenza ai bambini malati e supportare le loro famiglie. Per avere il dato del montepremi definitivo bisognerà aspettare che nei prossimi giorni le promesse di pagamento si trasformino in realtà tramite bonifico bancario : da oggi e sino al termine della settimana saranno quindi ricontattati solo e soltanto i vincitori, poi lunedì prossimo sarà la stessa “TuttoAtalanta” a pubblicare il riassunto finale di questa edizione davvero “da Champions”.

