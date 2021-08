Atalanta, Hateboer operato al piede sinistro L’annuncio in una foto su Instagram: «Primo passo».

First step, il primo passo. Hans Hateboer, tornato giovedì scorso nei Paesi Bassi dietro autorizzazione dell’Atalanta, nelle stories del profilo personale Instagram ha pubblicato nella mattinata di martedì 24 agosto una foto con commento che lo ritrae in un letto d’ospedale a pollici alzati. L’esterno classe 1994, che quindi è stato operato, soffriva da mesi per i postumi della microfrattura al quinto metatarso del piede sinistro accusata in Milan-Atalanta il 23 gennaio scorso. Dopo di allora, per lui, solo altre 6 partite disputate, compresa la finale di Coppa Italia il 19 maggio con la Juventus. Per motivi di privacy la società non ha diramato note ufficiali sull’intervento, ma presto annuncerà i tempi di recupero del suo tesserato, che comunque ben difficilmente tornerà in campo prima del prossimo gennaio.

