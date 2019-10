Atalanta, i tifosi non mancheranno

Ultime partenze nella mattinata - Foto Sono in tantissimi e sono di tutte le età. Sono partiti anche gli ultimi tifosi che da Malpensa martedì mattina presto si sono imbarcati a Malpensa.

Pronti per tifare per l’Atalanta che nella serata incontrerà il Manchester. Una partita storica, con un’avversaria incomparabile. Gli ultimi tifosi sono partiti, chi in aereo chi in pullman, verso una partita che è un sogno, un’avventura, una grande impresa.

