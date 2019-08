Atalanta in campo contro il Leicester Qui il link per seguire la diretta

Atalanta in campo contro il Leicester

Atalanta in campo a Leicester per l’ultima e più importante sfida della tournée in Gran Bretagna: i nerazzurri alle 20,30 ora italiana sfidano al King Power Stadium il Leicester City, campione della Premier League 2016 con Ranieri, con l’obiettivo di testare la preparazione a poco più di venti giorni dalla prima giornata di campionato e di constatare la sua competitività in ottica europea visto che in questa stagione l’Atalanta disputerà per la prima volta nella sua storia la Champions League.

Ecco la formazione ufficiale della squadra allenata da Gasperini, schierata con il modulo 3-4-1-2: Gollini; Hateboer, Djimsiti, Masiello; Castagne, Freuler, de Roon, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Zapata. Prima partita stagionale da titolari per Malinovskyi, trequartista in sostituzione di Gomez, e Zapata.

Si può seguire la diretta su https://www.youtube.com/watch?v=Otl2PX9V81U&fbclid=IwAR3bmHNM35NKUDAnPcILpH309SVsxdLQt-8EqGLNGdbYYfTfkfnqf9P5J70

