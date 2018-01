Atalanta-Juve, pre partita ad alta tensione

Sassi contro il bus dei tifosi juventini-Video Verso le 19 un agguato ai pullman dei tifosi juventini che stavano arrivando allo stadio. I residenti riferiscono anche dell’esplosione di una bomba carta. Finestrini in frantumi.

Tensione nel prepartita della semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus: il primo convoglio di tre autobus di tifosi juventini ha subito l’agguato di alcuni ultrà atalantini sbucati da viale Giulio Cesare. È partita una fitta sassaiola contro i bus che stavano transitando all’incrocio tra via Giulio Cesare e via Baioni. Alcuni vetri sono andati in frantumi. Sembra siano state lanciate anche delle bombe carta. I residenti riferiscono di almeno un’esplosione. Non ci sarebbero feriti.

