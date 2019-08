Atalanta, la sconfitta non preoccupa

Ma è mancato lo spirito di sacrificio Non c’è da stupirsi per la sconfitta subita sabato in Spagna dall’Atalanta, ma a preoccupare è l’unica rete segnata, perdipiù su calcio di rigore.

I gol subiti non spaventano, viceversa è più preoccupante la scarsa propensione al gol che si è manifestata con Getafe e seppure non possa essere considerato un vero e proprio campanello d’allarme, può essere preso in considerazione come spunto di riflessione. Partendo dal presupposto che non si tratta di scarsa condizione, come ha confermato onestamente Gasperini nel dopo partita, è chiaro che la squadra sia ancora alla ricerca di quegli automatismi che tanto avevano incantato nella scorsa stagione. In altre parole contro il Getafe è venuto meno lo spirito di sacrificio che ha da sempre caratterizzato l’atteggiamento del collettivo nerazzurro.

Mancano due settimane al primo appuntamento con il campionato (si parte domenica 25 agosto a Ferrara con la Spal del ritrovato bomber Petagna) e in questi 15 giorni bisogna cercare di ritrovare lo spirito e gli automatismi a cui l’Atalanta ci ha abituato. Anche il mercato chiuderà i battenti il 2 settembre ed entro quella data, i tifosi auspicano ancora che la società possa mettere a segno un colpaccio, fermo restando la permanenza di Duvan Zapata.

