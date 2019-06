Atalanta, l’ucraino Malinovskyi a un passo

E per l’attacco c’è il nome di Caprari Dovrebbe essere il centrocampista del Genk il primo colpo a sorpresa dell’estate nerazzurra. Per l’attacco ci sono i nomi di Defrel e del sampdoriano Caprari.

L’Atalanta ha in mano il nuovo Milinkovic-Savic. Ruslan Malinovskyi è vicinissimo: dovrebbe essere lui il primo colpo a sorpresa dell’estate nerazzurra. Si sapeva che un acquisto a centrocampo era imminente, ma il nome dell’ucraino del Genk non era ancora uscito nella rosa dei tanti profili seguiti a Zingonia: ieri, dal Belgio, è rimbalzata la notizia. Intanto, l’Atalanta è sempre alla ricerca di rinforzi per l’attacco: tra i papabili, vanno tenuti in considerazione Grégoire Defrel, di ritorno alla Roma, e soprattutto il sampdoriano Gianluca Caprari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA