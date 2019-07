Atalanta, piccoli nerazzurri crescono

Aperte le iscrizioni alla Scuola Calcio L’iniziativa per le bambine e i bambini nati negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014: avranno la possibilità di allenarsi per un’intera stagione con gli istruttori del Settore giovanile nerazzurro.

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola Calcio gestita da Atalanta per la stagione 2019-2020. Una proposta estesa per tutta la stagione agonistica e riservata a bambini e bambine nati negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Dopo il successo delle passate edizioni, verrà offerta anche quest’anno la possibilità di allenarsi per un’intera stagione con gli istruttori del Settore giovanile nerazzurro e allo stesso tempo conoscere e toccare con mano il metodo di lavoro che ha reso il Settore giovanile della società uno dei più importanti d’Europa.

La Scuola Calcio partirà coi primi allenamenti a settembre e si concluderà a fine maggio. I bambini sono seguiti e allenati da istruttori Atalanta B.C e comprende: due allenamenti a settimana e alcune manifestazioni sportive al mese nel weekend (tornei, partite amichevoli, ecc.).

Tre le sedi di quest’annata: presso il campo a 7 dell’Istituto Imiberg di Bergamo, presso il campo a 11 di Campagnola a Bergamo e presso lo stadio Legler di Ponte San Pietro. Per tutte le informazioni per iscriversi alla Scuola Calcio 2019-2020 il sito è https://scuolacalcioatalanta.it/.

