Atalanta-Roma, tensione pre partita

Lanciate tre bombe carta, nessun ferito Verso le 19.30 all’ingresso nello stadio i tifosi romanisti hanno lanciato tre bombe carta. Qualche parapiglia all’ingresso, uno stewart soccorso perchè schiacciato da un cancello.

Qualche momento di tensione all’arrivo dei tifosi romanisti al Gewiss Stadium sabato 15 marzo verso le 19.30, un’ora prima dell’inizio della gara Atalanta-Roma valida per la 24esima giornata del campionato.

I tifosi giallorossi nel piazzale antistante la Curva Sud hanno lanciato tre bombe carta, fortunatamente senza conseguenze. Al momento di entrare nella parte di stadio a loro dedicata in Curva Sud c’è stato qualche parapiglia. Nella confusione uno stewart è rimasto schiacciato dal cancello ed è stato accompagnato in ambulanza per essere medicato.

