Atalanta-Sassuolo, parla Gasperini

«Riportiamo il sorriso a Bergamo»

«La dimensione di quello che è successo a Bergamo è difficile da rimediare con un’impresa sportiva, ma cercheremo lo stesso di riportare il sorriso a una città ed a una terra che ne hanno bisogno». Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, è tornato sull’argomento Coronavirus nell’intervista sui canali ufficiali del club alla vigilia del recupero della sesta di ritorno di serie A di domenica sera (19,30) contro il Sassuolo.

«Il virus ha cambiato completamente la nostra vita, forse tra qualche tempo capiremo come mai qui ci sia stato l’epicentro dell’epidemia – ha proseguito il tecnico nerazzurro –. I tifosi sono una componente fondamentale, spesso il pubblico è lo spettacolo più bello. Giocare senza di loro non è facile per nessuno: i nostri sostenitori ci vedranno in tv, ma sappiamo che ci saranno vicini lo stesso. L’augurio è che possano tornare presto allo stadio e sugli spalti».

Riguardo alla formula, Gasperini è netto: «Una situazione molto diversa e strana, nuova per tutti, ma anche l’inizio di un ritorno alla normalità anche se le cose cambieranno di molto. Giocare a giugno e luglio col caldo ogni tre giorni comunque mette tutti alla pari: vedremo chi sarà più bravo ad adattarsi, dovremo adattarci senza accampare alibi».

Sulla sfida di domani c’è ottimismo: «Ci alleniamo da parecchie settimane, senza amichevoli, per fortuna mancano poche ore e ci siamo. Non se ne poteva più di allenamenti e basta – chiude il Gasp –. Siamo praticamente tutti a disposizione, abbiamo lasciato una classifica molto positiva, ma c’è ancora tutto in palio, dallo scudetto alla salvezza passando per i posti in Champions. Il calcio riparte, c’è tanta voglia di ripartenza e noi vogliamo fare la nostra parte».

