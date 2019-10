Atalanta, successi anche fuori dal campo

Vince quattro dei sei Premi Scopigno Atalanta pigliatutto quella della stagione sportiva 2018-2019. Anche fuori dal campo. La giuria di giornalisti e calciatori del Premio Scopigno, allenatore scomparso nel ’93, alla guida del Cagliari di Gigi Riva che conquistò lo scudetto nel 1970, hanno assegnato quattro dei sei riconoscimenti alla società orobica.

I premi verranno consegnati lunedì 14 ottobre ad Amatrice: uno andrà a Antonio Percassi (presidente dell’anno), l’altro a Gian Piero Gasperini (miglior mister), il terzo Maurizio Costanzi (responsabile settore giovanile) e infine a Massimo Brambilla (allenatore del vivaio). Un poker che la dice lunga sui risultati che l’Atalanta sta conseguendo ormai da tempo. Il segreto del fenomeno Atalanta è sicuramente il lavoro di squadra.

Se fosse per noi aggiungeremmo un altro premio anche se non contemplato, ai tifosi, sempre incredibilmente numerosi e passionali. In tema di classifiche noi premieremmo anche anche la stagione da sogni con la terza posizione conseguita al termine del campionato scorso (con relativo ingresso alla Champions) e lo scudetto tricolore appeso sulle maglie della formazione Primavera.

I premi sono riferiti alla scorsa trionfale stagione, ma anche quest’anno tutte le premesse per ripetere il risultato ci sono già, con il terzo posto in campionato e i sempre ottimi risultati della Primavera.

