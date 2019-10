Atalanta, un patch per i 112 anni

Sulle maglie nella partita di domani I giocatori lo porteranno sulla manica sinistra per ricordare il compleanno della società, festeggiato il 17 ottobre scorso.

In occasione del match con l’Udinese in programma domani, domenica 27 ottobre, l’Atalanta giocherà con un patch applicato sulla manica sinistra per ricordare i 112 anni del club compiuti lo scorso 17 ottobre. Un evento che merita di essere ricordato e impresso sulle maglie nerazzurre. Un evento da condividere anche con i tifosi, per questo la scelta di festeggiare l’importante evento in occasione del primo incontro al Gewiss Stadium successivo al compleanno, appunto Atalanta-Udinese.

