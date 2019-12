Atalanta, Zapata al Gran galà del calcio

«Non so ancora quando tornerò» L’attaccante colombiano: «Con questo problema ai tendini bisogna andare cauti. Però spero di rientrare presto per aiutare i miei compagni».

«Non so ancora quando torno, con questo problema ai tendini bisogna andare cauti. Però spero di tornare presto per aiutare i miei compagni». È quanto ha dichiarato Duvan Zapata intervistato da «Sky Sport» al Gran Galà del calcio nella serata di lunedì 2 dicembre, facendo il punto sul suo infortunio. Il calciatore colombiano è rientrato in giornata dalla Spagna, per la precisione a Siviglia, dove si era recato per proseguire il percorso di recupero, insieme all’amico fisioterapista Carlos Pedrosa. L’attaccante si era infortunato il 12 ottobre scorso nel match fra Colombia e Cile.

