Atb, al via la campagna abbonamenti. Tra i bonus l’edizione digitale gratuita de «L’Eco»

Trasporto pubblico Sconti del 60% per gli universitari e del 50% per i più giovani e gli anziani. Opportunità anche per le famiglie numerose. E si potrà sfogliare l’edizione digitale de «L’Eco» gratuitamente fino al 31 ottobre.

«Se ti abboni risparmi» è lo slogan scelto da Atb per il via alla campagna abbonamenti, che si declina in tre ambiti: risparmio economico, miglioramento della qualità della vita e vantaggio in termini di sostenibilità ambientale.

Studenti, anziani e famiglie

Diverse le tipologie di abbonamenti. Anche quest’anno Atb ha stipulato una convenzione con alcuni comuni che danno la possibilità ai propri residenti di acquistare l’abbonamento annuale studenti con uno sconto ulteriore. L’elenco dei comuni convenzionati sarà disponibile sul sito atb.bergamo.it . Gli abbonamenti convenzionati potranno essere sottoscritti entro e non oltre il 19 dicembre 2022. Prosegue la partnership tra Atb e Università degli studi di Bergamo con l’obiettivo di agevolare la mobilità degli universitari, promuovendo e incentivando l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale attraverso l’acquisto di abbonamenti dedicati. Gli studenti iscritti all’Ateneo orobico fino a 26 anni d’età non compiuti possono acquistare l’abbonamento annuale per le zone urbane servite da Atb e Teb alla tariffa speciale di 200 euro (165 euro se residenti in uno dei comuni convenzionati), beneficiando quindi di uno sconto medio di circa il 60% rispetto ad un abbonamento ordinario.

Per gli under 14 e gli over 65 sono previsti sconti del 50% rispetto all’abbonamento annuale ordinario

Abbonamento annuale under 14 e over 65: dedicati ai ragazzi fino ai 14 anni di età e a chi ha già ha compiuto 65 anni, sono scontati del 50% rispetto all’abbonamento annuale ordinario, mantenendo la stessa validità 7 giorni su 7, festivi compresi, per 12 mesi. Anche per le famiglie numerose l’abbonamento continua ad essere più conveniente: dal 3° componente (e oltre) che acquista un abbonamento annuale, Atb offre uno sconto del 66% rispetto all’abbonamento ordinario. Abbonamento annuale ordinario: dedicato a chi si sposta per motivi personali o di lavoro. Costa come 9 abbonamenti mensili, ma permette di viaggiare un anno intero.

La tessera di riconoscimento “b-card” è necessaria per tutti gli abbonamenti Atb, si richiede all’Atb Point, allo sportello della sede Atb, alla biglietteria della Stazione Autolinee e online dalla sezione [email protected] del sito atb.bergamo.it, costa 10 euro e vale 3 anni. Recandosi all’Atb Point, alla biglietteria della Stazione Autolinee e allo sportello della sede Atb, per abbonarsi è sufficiente presentare il modulo, stampabile dal sito atb.bergamo.it, compilato in ogni sua parte e firmato dall’abbonato. Oltre al modulo è necessario presentare una fototessera recente a colori, il documento di identità e il codice fiscale. Col servizio Booking è possibile prenotare l’appuntamento in Atb Point. Per recarsi allo Sportello Rinnovi la prenotazione è obbligatoria.

Rinnovi on line e pagamenti dilazionati. E sconti per gli abbonati grazie a numerose convenzioni

Con il servizio [email protected] e l’app Atb Mobile la b-card può essere acquistata e rinnovata comodamente online senza affrontare code e orari di sportello. Il pagamento può essere dilazionato in sei rate con Pagodil e grazie all’accordo con Cofidis. La richiesta va effettuata in Atb Point presentando la carta d’identità, il codice fiscale, il bancomat, il codice Iban, il proprio telefono cellulare e un indirizzo e-mail.La dilazione viene applicata a importi superiori ai 260 euro ed è subordinata all’approvazione del servizio Pagodil da parte di Cofidis.

Bonus e sconti: leggi L’Eco di Bergamo gratis

Le persone fisiche con reddito complessivo 2021 non superiore a 35.000 euro possono ottenere un contributo pari ad un massimo di 60 euro per l’acquisto di un abbonamento (mensile o annuale) entro il 31/12/2022. Con l’abbonamento annuale Atb è possibile, tra l’altro, sfogliare gratuitamente l’edizione digitale de «L’Eco di Bergamo» fino al 31 ottobre 2022 e usufruire di uno sconto del 10% sugli ingressi alle terme di San Pellegrino e negli hotel di alcune località termali italiane.

Atb point, orari prolungati