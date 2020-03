Atb e Teb: servizio ridotto non scolastico

Sospensione delle corse serali dopo le 20 Atb e Teb comunicano i provvedimenti organizzativi adottati in applicazione al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanato in data 11 marzo 2020, in relazione alla diffusione del coronavirus sul territorio nazionale.

Autobus, tram e funicolari

A partire da lunedì 16 marzo tutte le linee Atb, compreso l’Airport Bus, da lunedì a venerdì seguiranno l’orario ridotto del sabato senza corse scolastiche fino alle ore 20 circa. La domenica le corse seguiranno l’orario festivo fino alle ore 20 circa. Tutti i giorni (feriali e festivi) le corse serali successive alle ore 20 saranno sospese.

I tram della Linea T1 dal lunedì al sabato effettueranno al mattino una corsa ogni 30 minuti e nel pomeriggio ogni 20 minuti. La domenica servizio regolare con orario festivo (una corsa ogni 30 minuti).

Rimane sospeso il servizio della funicolare di città e della funicolare di San Vigilio. Il collegamento da Città Bassa per Colle Aperto viene garantito dalla Linea 1, mentre quello da Colle Aperto a San Vigilio verrà effettuato dalla Linea 21 che circolerà fino alle ore 9,50.

Proseguono gli interventi straordinari di sanificazione su tutti i mezzi Atb e Teb e quale misura prudenziale e limitatamente a questo periodo, i passeggeri degli autobus potranno utilizzare solo le porte posteriori per la salita e quelle centrali per la discesa dai mezzi.

Uffici e servizi

L’Atb Point e gli sportelli di via Monte Gleno - Ufficio Contenzioso e Rilascio Permessi Sosta e Ztl - restano chiusi al pubblico fino a nuove disposizioni. Informazioni e richieste potranno essere inoltrate telefonicamente o via e-mail ai seguenti contatti: Atb Point 035.236026 atbpoint@atb.bergamo.it. Ufficio Contenzioso: 035.364323 sinistri@atb.bergamo.it. Rilascio permessi sosta e Ztl: accessi.ztl@atb.bergamo.it .

Vengono prorogate fino al 3 aprile 2020 le seguenti scadenze: abbonamenti Atb ai servizi di trasporto pubblico con scadenza al 31 marzo 2020; contrassegni per la circolazione nelle Ztl e per la sosta nelle aree riservate a residenti o a specifiche categorie, già rilasciati ed aventi scadenza tra il 9 marzo e il 3 aprile 2020. Per il rilascio di nuovi contrassegni contattare per posta elettronica l’ufficio all’indirizzo e-mail accessi.ztl@atb.bergamo.it

