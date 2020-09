Atleti special Olympics premiati

«Sfida anche durante la pandemia» Premiati dalla Guardia di Finanza di Bergamo in occasione degli «Smartgames 2020».

Con una breve ma significativa cerimonia svoltasi nel pomeriggio di venerdì 18 settembre 2020, presso l’area sportiva dell’Accademia della Guardia di Finanza, nel pieno rispetto delle norme e delle procedure anti Covid-19, gli Atleti Special Olympics Team Bergamo della Asd Scuola Pallavolo Bergamo, associazione che incentiva la pratica sportiva per persone con disabilità intellettiva, sono stati premiati per la loro partecipazione agli Smart Games 2020 Special Olympics.

Dal 10 al 31 maggio, infatti, gli Atleti Arianna Bellezza, Brivio Rebecca, Comini Alessandro, Comotti Francesco, Eligio Martina, Ghilardi Simone, Moscheni Francesca, Pirlea Elisabeta, Perico Laura, Santangeletta Giulia, Tassetti Andrea, Tomasoni Andrea, e le Atlete partner Giulia Cagnoli e Federica Fontana (seguite virtualmente dalle proprie allenatrici, Maria Stabilino e Valentina Nava), al sicuro, in casa propria, si sono cimentati nello sport della pallavolo, partecipando a competizioni e prove di abilità. Nello specifico, la prova unificata con l’Atleta Partner consisteva nell’effettuare più palleggi possibili sopra la testa in un quadrato 90X90 cm; l’altra prova consisteva nel tenere a lungo la posizione di bagher con il pallone sopra gli avambracci.

«Questi ragazzi meritavano di essere celebrati in un luogo così Istituzionale come quello dell’Accademia della Guardia di Finanza, sono stati un esempio di vita – ha affermato Greta Pugliese Direttore Provinciale Special Olympics Team Bergamo –: nonostante stessimo vivendo uno dei momenti più complicati della nostra vita, i nostri Atleti con determinazione ma soprattutto con grandissimo entusiasmo hanno superato questa sfida! Il loro stato d’animo ha eliminato ogni difficoltà, ogni barriera!».

Prima di consegnare le medaglie e gli attestati di partecipazione, il Comandante dell’Accademia, Gen. B. Bonifacio Bertetti, ha evidenziato il particolare legame che accomuna gli Atleti di Special Olympics agli Allievi dell’Istituto di formazione, in particolare la condivisione dei valori dello sport, affermando che è «giusto rendere onore all’impegno profuso da questi Atleti in un periodo così difficile per tutti, al loro entusiasmo, alla loro determinazione, alla loro passione» e auspicando, non appena possibile, lo svolgimento di ulteriori attività comuni. «Perché con quello che fanno, gli Atleti di Special Olympics ci aiutano a rendere migliore la nostra società!».

